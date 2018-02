Ralf Schumacher descarta Force India e já assume aposentadoria Ralf Schumacher pode ter dirigido um carro de Fórmula 1 pela última vez em sua carreira, após testes decepcionantes com a Force India na Espanha. "Não acho que vou conduzir pela Force India", disse o alemão ao site da revista Autosport. "Quero atingir conquistas, e não acho que possa conseguir isso com a Force India." "Vou para casa agora e veremos", acrescentou o piloto alemão. Segundo o jornal esportivo alemão Sport Bild, Schumacher afirmou: "É provável que esta seja a última vez que pilotei um carro de Fórmula 1." Schumacher, irmão mais novo do heptacampeão aposentado Michael, foi o piloto mais lento por uma margem considerável entre os 20 que participaram dos testes de quinta-feira no circuito de Jerez. Também pilotando pela Force India, o austríaco Christian Klien foi o sétimo mais veloz, e o italiano Giancarlo Fisichella ficou em nono, em testes na quarta-feira. Uma fonte da equipe disse que Ralf, de 32 anos, sofreu uma falha hidráulica pela manhã e não se sentiu confortável no carro. Ralf Schumacher, que têm seis vitórias em seu currículo na F1 pela Williams, deixou a Toyota no final da temporada em outubro passado. (Reportagem de Alan Baldwin)