Ralf Schumacher é o melhor na França O alemão Ralf Schumacher, da Williams, foi o mais rápido nos testes que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram nesta terça-feira, no circuito de Magny Cours, na França. A idéia é preparar os carros para a próxima etapa do Mundial, dia 10 de junho, no Canadá. Ele fez o tempo de 1m15s105. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, também participou do treino e ficou com a 4ª melhor marca do dia (1m15s439). O líder do Mundial de F1, o alemão Michael Schumacher, deu apenas 7 voltas com a sua Ferrari e fez o 9º tempo - 1m16s700. Mais três pilotos do Brasil estiveram na pista: Ricardo Zonta, da Jordan, foi o 6º colocado (1m16s448); Luciano Burti, da Prost, ficou em 12º (1m16s991); e Enrique Bernoldi, da Arrows, terminou em 13º (1m17s011).