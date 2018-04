Ralf Schumacher faz teste em setembro No dia 1º de setembro as equipes da Fórmula 1 voltam a treinar. E, na ocasião, o piloto alemão Ralf Schumacher irá testar a Williams em Monza, na Itália. Se for aprovado, ele disputa o GP da Itália, dia 12 de setembro, lá mesmo. Ralf convalece da fratura de duas vértebras lombares no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis, em junho. Na próxima etapa do campeonato, dia 29, deve correr o brasileiro Antonio Pizzonia, que já disputou as etapas da Alemanha e a da Hungria e foi sétimo colocado nas duas.