Ralf Schumacher larga na pole em Mônaco Kimi Raikkonen, da McLaren, líder do Mundial, tem neste domingo uma grande chance de ampliar sua pequena vantagem de dois pontos na classificação para Michael Schumacher, da Ferrari. O pole position do GP do Mônaco, sétima etapa da temporada, é Ralf Schumacher, da Williams, a segunda da carreira, mas Raikkonen larga em segundo, enquanto Michael Schumacher não conseguiu mais que a quinta colocação no grid. E as ultrapassagens nas ruas do principado são extremamente difíceis. Dos dez primeiros no grid, apenas Schumacher e seu companheiro, Rubens Barrichello, sétimo, competem com pneus Bridgestone. Todos os demais usam Michelin. Tanto Schumacher quanto Rubinho iniciaram suas voltas lançadas muito bem, hoje, mas curiosamente no último setor do circuito, o compreendido entre a curva da Piscina e a reta de chegada, os dois perderam tempo significativo. Tudo indica que os pneus Bridgestone extramacios, desenvolvidos para enfrentar o Michelin extramacio, vencedor da corrida ano passado com David Coulthad, da McLaren, já dessem sinais de desgaste ainda em uma volta rápida. "Não estou contentíssimo com os pneus", disse Barrichello. "Se as regras fossem as mesmas do ano passado, diria que nossas chances amanhã seriam de no máximo marcar pontos. Mas com as mudanças podemos ainda pensar em vencer." Ralf Schumacher comentou ter-se surpreendido com o resultado. "Depois do nosso tempo na sessão livre da manhã não imaginei que a mexida que fizemos no carro fosse deixá-lo tão melhor." Ralf ficou apenas com o quarto tempo de manhã, a mais de meio segundo de Coulthard (556 milésimos), o mais rápido. À tarde, no entanto, o escocês caiu para o sexto lugar no grid e Ralf subiu para primeiro. Juan Pablo Montoya, da Williams também, larga amanhã em terceiro, com um tempo, 1min15s415, apenas 156 milésimos pior que o de Ralf, 1min15s259, o que mostra o quão disputado foi o treino. Raikkonen estava um pouco frustrado por não ter conquistado a primeira pole da carreira. "Na Áustria já foi assim. Mas minha hora vai chegar." Ele ficou a 36 milésimos de Ralf. Como acontece quando não está entre os primeiros, a cara de Schumacher era outra ao término da classificação. "Claro que não estou feliz tendo de largar em quinto, mas não estou excessivamente preocupado", disse. "Não errei, porém vi de manhã que não seríamos competitivos no terceiro setor. Os pneus mudaram de comportamento." O alemão questionou se os adversários à sua frente, Ralf, Raikkonen, Montoya e Jarno Trulli, da Renault, em quarto, tranportavam o mesmo nível de gasolina que possuía na sua Ferrari. Foi a pior classificação dos dois pilotos da escuderia italiana até agora na temporada. A estratégia de cada piloto é uma das atrações das 78 voltas da corrida de amanhã, com largada às 9 horas e transmissão ao vivo pela rede Globo. Será que os quatro primeiros estão com menos gasolina que a dupla da Ferrari, como afirma Schumacher, ou os pneus Michelin lhes garantiram desempenho superior ao dos pilotos da Ferrari e vão fazer seus pit stops em voltas próximas a Schumacher e Barrichello? O fato é que há muito tempo uma etapa do Mundial não apresentava tantos vencedores em potencial como o 61.º GP de Mônaco. O serviço de meteorologia francês prevê boas possibilidades de chuva amanhã à tarde, durante a hora da prova. Cristiano da Matta, brasileiro da Toyota, realizou excelente treino e larga em décimo, e Antonio Pizzonia, da Jaguar, em 13.º. Acidente - O inglês Jenson Button, da BAR, acidentou-se na sessão livre da manhã, no fim da reta do túnel, foi encaminhado ao Hospital Princesa Grace, não disputou a classificação, hoje, e amanhã passa por avaliação médica para saber se irá correr. Confira o grid de largada do GP de Mônaco: 1) Ralf Schumacher - Williams -1:15.259 2) Kimi Raikkonen - McLaren - 1:15.295 3) Juan Pablo Montoya - Williams - 1:15.415 4) Jarno Trulli - Renault - 1:15.500 5) Michael Schumacher - Ferrari - 1:15.644 6) David Coulthard - McLaren - 1:15.700 7) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:15.820 8) Fernando Alonso - Renault - 1:15.884 9. Mark Webber - Jaguar - 1:16.237 10) Cristiano da Matta - Toyota - 1:16.744 11) Jacques Villeneuve - BAR - 1:16.755 12) Giancarlo Fisichella - Jordan - 1:16.967 13) Antonio Pizzonia - Jaguar - 1:17.103 14) Nick Heidfeld - Sauber - 1:17.176 15) Heinz-Harald Frentzen - Sauber - 1:17.402 16) Ralph Firman - Jordan 1:17.452 17) Olivier Panis - Toyota 1:17.464 18) Jos Verstappen - Minardi 1:18.706 19) Justin Wilson - Minardi 1:20.063 20 - Jenson Button - BAR - não treinou devido ao acidente, mas deve correr