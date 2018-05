Ralf Schumacher pensa em voltar às pistas da F-1

O piloto alemão Ralf Schumacher, irmão mais novo de Michael Schumacher, afirma sentir também o "fogo" que impulsionou o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 a retornar aos circuitos e diz que também está "pensando" em dar esse passo.

"Sinto que o fogo da Fórmula 1 volta a arder dentro de mim", afirma, em declarações publicadas nesta segunda-feira pelo jornal Bild.

Ralf, que deixou a competição em 2007, admite que seus últimos anos na escuderia japonesa Toyota não foram os melhores, já que, em três temporadas, não conseguiu nenhuma vitória.

"Mas digeri isso. Agora sei o que posso fazer e me sinto bem", afirma o caçula dos Schumacher, de 34 anos, que, após deixar a Fórmula 1, passou para a categoria DTM, com a Mercedes.

Michael Schumacher, que completará 41 anos em 3 de janeiro, anunciou na semana passada seu retorno à competição, desta vez com a Mercedes, e disputará sua primeira carreira nessa escuderia no Grande Prêmio de Bahrein.

Ralf diz que recebeu uma oferta de uma das novas escuderias - Lotus, Campus, US F1 Virgin -, sem precisar qual, mas afirma que, para se decidir, deve haver as condições adequadas, não só no âmbito monetário.