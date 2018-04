Ralf Schumacher pronto para voltar Ralf Schumacher, o piloto alemão da Williams, disse ontem que está pronto para voltar a guiar um carro de Fórmula 1. Depois de ficar afastado por três meses em razão do acidente no GP dos Estados Unidos, Ralf garante que está totalmente recuperado e pronto para disputar o GP da China, domingo, em Xangai. ?É bom estar de volta?, resumiu o irmão do heptacampeão Michael Schumacher. ?É bom voltar, principalmente depois de ter feito alguns bons treinos e por ter encontrado o carro em melhores condições do que estava no acidente. Não senti nenhuma dor, conforme já era esperado.? Na próxima temporada, Ralf Schumacher correrá pela equipe Toyota.