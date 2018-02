Ralf Schumacher sai do hospital O piloto alemão Ralf Schumacher recebeu alta e deixou nesta segunda-feira o hospital Metodista, em Indianápolis, depois de ter sofrido violento acidente no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado domingo. Apesar dele já ter sido liberado pelos médicos, a Williams decidiu poupá-lo dos treinos que serão realizados esta semana em Jerez de la Frontera, na Espanha. ?Ralf está bem, mas ainda está dolorido?, afirmou Liam Clogger, porta-voz da Williams. Ao sair do hospital, o piloto alemão seguiu para a sua casa na Áustria. E ainda é dúvida para a próxima etapa da temporada de F1, dia 4 de julho, na França. ?Há um sinal de interrogação. Não posso dizer que decisão tomará?, revelou o diretor-esportivo da equipe, Mario Theissen. O acidente de Ralf aconteceu na 10ª volta do GP dos Estados Unidos, quando sua Williams no muro da última curva do circuito de Indianápolis. Ele foi socorrido pela equipe médica e levado direto para o hospital, onde passou a noite por precaução.