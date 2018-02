Ralf Schumacher vai tirar um ano de férias da Fórmula 1

O piloto alemão Ralf Schumacher, irmão mais novo do heptacampeão Michael Schumacher, tirará um ano de férias por estar momentaneamente sem equipe para o próximo Mundial de Fórmula 1. A informação foi divulgada pela agência alemã DPA, que usa fontes ligadas ao piloto. O mais novo do clã Schumacher, de 32 anos, não renovou seu contrato com a Toyota, que o substituiu para a próxima temporada por seu compatriota Timo Glock. Ralf Schumacher não está interessado em acertar com a Force Índia e não encontrou outra escuderia para defender.