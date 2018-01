Ralf Schumacher vence em San Marino Depois de mais de três anos de jejum, a equipe Williams voltou a vencer uma corrida na Fórmula 1. O alemão Ralf Schumacher conquistou neste domingo a sua primeira vitória na categoria, superando o próprio irmão Michael, da Ferrari, que não terminou a prova, e desbancando também outros favoritos. David Coulthard, da McLaren, que largou em primeiro, chegou em segundo, e o brasileiro Rubens Barrichello da Ferrari em terceiro. O resultado deixa Coulthard e Michael Schumacher empatados na liderança do campeonato, com 26 pontos. Barrichello é o terceiro, com 14. 1) Ralf Schumacher (ALE) Williams 1h30min44s817 2) David Coulthard (ESC) McLaren a 4s352 3) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari a 34s766 4)Mika Hakkinen (FIN) McLaren a 36s315 5) Jarno Trulli (ITA) Jordan a 1min25s558 6) Heinz-H. Frentzen (ALE) Jordan a 1 volta 7) Nick Heidfeld (ALE) Sauber a 1 volta 8) Olivier Panis (FRA) BAR a 1 volta 9) Jean Alesi (FRA) Prost a 1 volta 10) Enrique Bernoldi (BRA) Arrows a 2 voltas 11) Luciano Burti (BRA) Jaguar a 2 voltas 12) Jenson Button (ING) Benetton a 2 voltas Não completaram a prova Tarso Marques (BRA) Minardi 50 voltas Juan Pablo Montoya (COL) Williams 48 Eddie Irvine (IRL) Jaguar 42 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 31 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 30 Gaston Mazzacane (ARG) Prost 28 Michael Schumacher (ALE) Ferrari 24 Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 17 Jos Verstappen (NED) Arrows 6 Fernando Alonso (ESP) Minardi 5