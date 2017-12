Ralf Schumacher vence o GP da Malásia O alemão Ralf Schumacher, da Williams, venceu na madrugada deste domingo o GP da Malásia, no circuito de Sepang. O segundo lugar ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, também da Williams. O alemão Michael Schumacher, depois de ser tocado por Montoya na largada, fez uma corrida de recuperação e terminou na terceira posição. O britânico Jenson Button, da Renault, foi o quarto e o alemão Nick Heidfeld, da Sauber, terminou em quinto. Um dos méritos da vitória de Ralf Schumacher foi a estratégia de abastecer apenas uma vez durante a corrida. Isso foi possível graças aos pneus da Michelin. Já a Ferrari foi obrigada a fazer duas paradas nos boxes, atrasando os pilotos da escuderia. Rubens Barrichelo, que ficou na liderança nas 20 primeiras voltas, estava na segunda colocação quando o motor da Ferrari quebrou. Barrichelo deixou a prova na 39.ª volta. O brasileiro Enrique Bernoldi, da Arrows, abandonou na 20.ª volta, por falta de gasolina e Felipe Massa, da Sauber, ficou na sexta posição, marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1. Montoya foi punido pelos juízes da prova pela batida no carro de Schumacher. O colombiano foi obrigado a passar pelos boxes, onde o piloto não pode ultrapassar a velocidade de 80 km/h. Já Michael Schumacher precisou voltar para os boxes apenas para trocar a ponta dianteira do carro, mas não foi punido. Na última volta, quando o Button estava próximo da chegada, o carro do inglês teve problemas e o alemão Michael Schumacher passou tranqüilamente o piloto da Renault, conseguindo assim o seu lugar no pódio e manter a ponta na classificação do campeonato. Classificação final do GP da Malásia 1 - Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW 1h34m12s.912 2 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW + 39s.700 3 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari + 1m01s.795 4 - Jenson Button (GBR) Renault + 1m08s.767 5 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber-Petronas + 1 volta 6 - Felipe Massa (BRA) Sauber-Petronas + 1 volta 7 - Allan McNish (GBR) Toyota + 1 volta 8 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR-Honda + 1 volta 9 - Takuma Sato (JAP) Jordan-Honda + 2 voltas 10 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar-Cosworth + 2 voltas 11 - Hinz-Harald Frentzen (ALE) Arrows-Cosworth + 2 voltas 12 - Mika Salo (FIN) Toyota + 3 voltas 13 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan-Honda + 3 voltas