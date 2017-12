Ralf sofreu acidente de carro O jornal TZ, de Mônaco, publicou nesta segunda-feira que o piloto Ralf Schumacher, da Williams, sofreu um acidente de automóvel sexta-feira, próximo a Colônia, na Alemanha. "Uma pessoa se feriu levemente e três carros ficaram bem danificados", publicou o jornal. Não houve desmentidos por parte do piloto. Já Wolf Werwers, chefe dos inspetores da estrada, confirmou o ocorrido, mas disse também que "não se pode atribuir a culpa do acidente a Ralf." As despesas para o reparo dos veículos foram estimadas em US$ 19 mil.