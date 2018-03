Ralf também critica Michael Schumacher Depois de ser criticado por seu companheiro na Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello, o piloto alemão Michael Schumacher também teve que ouvir as reclamações de seu irmão Ralf, da Toyota. Tudo por causa das ofensivas manobras do heptacampeão mundial de Fórmula 1 na última volta do GP de Mônaco, disputado no domingo. Na última volta da corrida, Schumacher estava em 8º lugar quando forçou a ultrapassagem sobre Rubinho. ?Não achei certo o que ele fez?, reclamou o brasileiro. Depois, o alemão da Ferrari ainda tentou ganhar a posição de Ralf, mas não conseguiu, terminando a prova em 7º lugar - o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, venceu em Mônaco. "Foi muito perigoso. Michael às vezes não tem a cabeça no lugar. Mas para que vou discutir com ele? Tenho a sensação que ele, às vezes, simplesmente desliga o cérebro", afirmou Ralf, em entrevista ao jornal alemão Bild, questionando a arriscada manobra do irmão em Mônaco. Segundo Ralf, ?se os pneus dos dois carros se tivessem tocado de outro modo um dos dois estaria fora da pista e, pelo menos, quebraria o pescoço.? Assim como fez com Rubinho, Schumacher respondeu dizendo que o ataque foi legítimo, em busca de melhor posição na corrida. ?Sou um piloto 100%. Não estamos aqui a passeio para tomar um café", avisou o dono de 7 títulos mundiais de Fórmula 1. Mas Ralf retrucou: "Também não estamos para colocar em perigo nossas vidas. É a frustração de Michael porque este ano as coisas não estão acontecendo para ele." De fato, Michael Schumacher está apenas na 9ª colocação do campeonato, com 12 pontos, enquanto o espanhol Fernando Alonso, da Renault, é o líder com 49.