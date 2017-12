Ralf também estuda pilotar BAR em 2005 Apesar de Ralf Schumacher, da Williams, ter sido citado nesta quinta-feira como provável piloto da Toyota em 2005, seu empresário, Willi Webber, abriu outra frente de negociações, agora com a BAR. O time inglês está em terceiro entre os construtores, com 27 pontos, junto da Williams. A Renault, muito regular, é a segunda, com 31. A Ferrari, líder, tem mais pontos que as duas, 64. Button comentou o noticiário dos últimos dias: "É ótimo ouvir que Michael Schumacher e outras pessoas da Ferrari estão preocupadas com a BAR-Honda."