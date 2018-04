Ralf treina e mostra estar recuperado O piloto alemão Ralf Schumacher mostrou estar recuperado da dupla fratura na coluna vertebral que sofreu em junho, no GP dos Estados Unidos. Afastado da Fórmula 1 desde então, ele participou nesta terça-feira de um treino com a Williams no circuito de Silverstone, na Inglaterra, e não sentiu nenhuma dor. Com isso, Ralf deve disputar o GP da China, no próximo dia 26. Apesar de ter obtido a liberação médica da FIA antes mesmo da última etapa da Fórmula 1, domingo, na Itália, ele foi impedido de correr em Monza por sua seguradora. Mas agora nada deve atrapalhar sua volta. ?Não tenho mais dor nas costas. Quero voltar na corrida de Xangai?, avisou o piloto alemão. Ralf perdeu seis etapas da atual temporada. Foi substituído em duas delas pelo espanhol Marc Gene e, nas últimas quatro, quem ocupou seu lugar foi o brasileiro Antonio Pizzonia. Apesar desse provável retorno nas 3 últimas provas que faltam para o final do campeonato, o irmão mais novo de Michael Schumacher deixará a Williams em 2005. Ele já assinou contrato com a Toyota.