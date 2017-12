Ralf vai investir em sex shops Ralf Schumacher vai investir na indústria erótica como complemento de sua renda já milionária, informa nesta sexta-feira o jornal alemão Wirtschaftsbalt, especializado em economia. O piloto da Williams decidiu, em parceria com empresários austríacos, fundar uma rede de sex shops na Europa. A idéia do irmão mais novo de Michael Schumacher é abrir entre cinco e oito lojas primeiramente na Eslovênia e depois ampliar para outros países do leste europeu.