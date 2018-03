Ralf vai para a Renault, diz representante O alemão Ralf Schumacher vai se transferir da Williams para a Renault, informou nesta segunda-feira o procurador do piloto, Willi Weber, em entrevista publicada no diário alemão Bild. ?Estamos acertando os últimos detalhes. Já temos acordo em praticamente todos os pontos com (Flávio) Briatore?, disse Weber, referindo-se ao diretor geral da Renault. Se o negócio se confirmar, será a segunda baixa da Williams em poucos meses. No final do ano passado, o companheiro de Ralf, o colombiano Juan Pablo Montoya, fechou acordo com a McLaren e vai correr pela equipe inglesa a partir de 2005. A Williams começou mal a temporada 2004. No GP da Austrália, disputado no último final de semana em Melbourne, Ralf foi o quarto colocado e Montoya ficou na quinta posição. Com a saída de Ralf e Montoya, crescem as chances de dois brasileiros: Antônio Pizzonia e Nelsinho Piquet. O primeiro atua hoje como piloto de provas da Williams e o segundo realizou uma série de testes na equipe entre o final do ano passado e o início de 2004.