Ralf vai terminar temporada na Williams Em condições normais, Frank Williams não aceitaria na sua equipe um piloto que se recusa a continuar numa corrida, como fez Ralf Schumacher no GP da China, domingo. Mas como precisa dele e deve satisfações a sua fornecedora de motores, BMW, e patrocinadora da equipe também, Ralf vai disputar as duas etapas finais as temporada, Japão dia 10 e Brasil, 24, por seu time. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Há muito mais que a simples aceitação de Ralf nessa decisão. As regras na Fórmula 1 de como ocupar a área do precioso espaço do paddock atendem a critérios rigorosos. Os quatro primeiros colocados no Mundial de Construtores dispõem de porções mais generosas, lhes é autorizado o uso de três motorhomes, o que permite a exploração do amplo espaço compreendido entre dois deles pelo departamento de marketing da equipe. Nela são montadas estruturas elegantes e bastante caras, feitas para impressionar. Muitos dos negócios da Fórmula 1 são fechados no calor da hora de um GP, sob os efeitos do glamour que a movimentação de pessoas importantes gera. Faz parte do marketing da F-1 causar a melhor impressão possível investindo alto no projeto desses espaços. Giancarlo Fisichella, por não conseguir uma equipe melhor que a Sauber este ano, afirmou: "Alguns donos ou representantes dos times preferem gastar milhões de dólares para ter um motorhome chique a dispor de um piloto experiente e veloz." A organização de Frank Williams ocupa hoje o quarto lugar dentre os construtores, com 64 pontos, mas a McLaren, em franca ascensão, se aproximou muito, está com 58, em quinto. Se Frank Williams perder essa disputa, perderá também parte importante do espaço do paddock. Poderia representar até uma queda de investidores para os próximos campeonatos, daí ele que odeia comportamentos como o de Ralf ter de aceitar a permanência do piloto. E o próprio Ralf registrou nesta quarta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha, o melhor tempo dos testes, com 1min16s847 (80 voltas). Enrique Bernoldi, brasileiro piloto de testes da BAR, fez o nono tempo, 1min17s663 (94). Luca Badoer, da Ferrari, que terça-feira bateu forte, nesta quarta-feira voltou a se acidentar, mas sem gravidade.