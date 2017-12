Ralf vence Michael no Canadá O piloto Ralf Schumacher (Williams) venceu o GP do Canadá neste domingo, depois de um duelo particular que travou com o irmão, Michael Schumacher (Ferrari). Ralf largou em segundo e pouco depois da metade da corrida assumiu a ponta. Depois disso, até com certa tranquilidade, levou seu carro à segunda vitória na temporada. Michael chegou em segundo. A surpresa da prova foi o bom desempenho da McLaren de Mika Hakkinen, que chegou em terceiro. O finlandês Kimi Raikkonen (Sauber) foi o quarto; Jean Alesi (Prost) foi o quinto colocado e Pedro De la Rosa (Jaguar) o sexto. David Coulthard (McLaren), abandonou com problemas no motor e Rubens Barrichello também não terminou a prova, depois de rodar, antes de completar um terço da prova. Três dos cinco brasileiros que iniciaram a prova conseguiram terminar. Ricardo Zonta (Jordan) foi o 7º, Luciano Burti (Prost) o oitavo, e Tarso Marques (Minardi), o nono. Segue a classificação do GP do Canadá e a situação do Mundial de Fórmula 1, após a oitava etapa. GP do Canadá: 1 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 2 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 3 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 4 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 5 - Jean Alesi (FRA) Prost 6 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 7 - Ricardo Zonta (BRA) Jordan 8 - Luciano Burti (BRA) Prost 9 - Tarso Marques (BRA) Minardi 10 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 11 - Jarno Trulli (ITA) Jordan CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 58 pontos 2 - David Coulthard (ESC) McLaren 40 3 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 24 4 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 22 5 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 8 Nick Heidfeld (ALE) Sauber 8 7 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 7 Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 7 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 7 10 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 6 10 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan 6 12 - Olivier Panis (FRA) BAR 5 13 - Eddie Irvine (ING) Jaguar 4 14 - Jean Alesi (FRA) Prost 3 15 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 1 15 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1 15 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1 MUNDIAL DE CONSTRUTORES: 1 - Ferrari 82 pontos 2 - McLaren 48 3 - Williams 28 4 - Sauber 15 5 - Jordan 13 6 - BAR 12 7 - Jaguar 5 8 - Prost 3 9 - Arrows 1 9 - Benetton 1