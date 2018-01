Rali: armadilhas no primeiro dia Quem esperava encontrar muita dificuldade no primeiro dia do rali Rota Sul, entre Torres e Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Sul, não poderia imaginar que viveria nesta sexta-feira um verdadeiro calvário em terras gaúchas. Os longos trechos de areia funcionaram como armadilhas para pilotos de motos, carros, caminhões e quadriciclos. As primeiras dificuldades apareceram logo que os 109 participantes que largaram de Torres entraram na área de navegação por GPS, pequeno aparelho eletrônico que recebe informações de 24 satélites e indica o caminho correto. O experiente Juca Bala, que largou em primeiro entre as motos, se perdeu logo no início, antes de retomar à rota correta. Em um único ponto, 11 veículos ficaram encalhados, como a Mitsubishi L200 Evolution de Guilherme Spinelli e Marcelo Vívolo. Quem sobreviveu às armadilhas gaúchas vai tentar se superar neste sábado de Aleluia em um percurso de 380 quilômetros de Rio Grande a Bagé. O Rota Sul termina no domingo.