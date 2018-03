Rali: brasileiros defendem liderança O Brasil, representado pela dupla Reinaldo Varela (piloto)-Alberto Fadigatti (navegador), volta a defender a liderança do Mundial de Rali, ao volante de um jipe Troller Diesel de fabricação nacional. Os dois já seguiram para o Marrocos, onde vão disputar mais uma etapa do campeonato, conhecido como Mundial de Rally Cross Country. A etapa começa na quarta-feira e vai até 29 de maio. É o ?Rallye Orpi Maroc?, a quarta etapa da competição, organizada pela ?ASAC du Loiret?, associação de ralis da França. Segundo Varela e Fadigatti, é uma das etapas mais difíceis do Mundial. As trilhas têm a maioria dos trechos coberta por pedras de todos os tamanhos e é muito difícil um carro chegar até o final. Varela e Fadigatti ainda não participaram dessa prova, tradicional do Mundial, já que pela primeira vez este ano disputam o campeonato. Mas conhecem bem o país. É que, nas duas vezes em que participaram do Paris-Dakar, tiveram de passar pelo Marrocos. ?É uma parada dura, indigesta, um grande desafio para o nosso carro?, diz Varela. Desde um capotamento, no Paris-Dakar do ano passado, até mordida de escorpião no deserto do Saara, na mesma prova, este ano, os dois já têm muitas histórias para contar. Principalmente, dessas três etapas disputadas este ano, na mais importante competição Mundial de Rally Cross Country, que inclui um ícone desse esporte e o mais conhecido rali do mundo, o ?Paris-Dakar? (do qual Varela e Fadigatti já participaram por duas vezes). Essa grande aventura, segundo Fadigatti repleta de emoções, já passou, este ano, pelas dunas do deserto do Saara, tanto no Paris-Dakar quanto na etapa da Tunísia, e também cruzou os pontos mais difíceis e inóspitos da Itália. Após três etapas ? vice no Paris-Dakar, 4º na Itália e campeão na Tunísia ?, Varela e Fadigatti são líderes do Mundial em sua categoria, a T3.2, uma das mais difíceis do campeonato, já que é aberta e inclui os protótipos. A condição de líder do Mundial mostra que são boas as chances de o Troller terminar entre os primeiros na classificação geral e ser o campeão do mundo em sua categoria. A etapa do Marrocos é decisiva, porque a dupla tem, nela, a grande chance de abrir uma boa vantagem sobre os concorrentes e ganhar mais confiança para chegar ao título.