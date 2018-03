Rali: brasileiros defendem liderança O Brasil, representado pela dupla Reinaldo Varela (piloto)-Alberto Fadigatti (navegador), volta a defender a liderança do Mundial de Rali, ao volante de um jipe Troller Diesel de fabricação nacional. Os dois já seguiram para o Marrocos, onde vão disputar mais uma etapa do campeonato, conhecido como Mundial de Rally Cross Country. A etapa começa nesta quarta-feira e vai até 27 de maio. É o ?Rallye Orpi Maroc?, a quarta etapa da competição, organizada pela ?ASAC du Loiret?, associação de ralis da França. Segundo Varela e Fadigatti, é uma das etapas mais difíceis do Mundial. As trilhas têm a maioria dos trechos coberta por pedras de todos os tamanhos e é muito difícil um carro chegar até o final. Varela e Fadigatti ainda não participaram dessa prova, tradicional do Mundial, já que pela primeira vez este ano disputam o campeonato. Mas conhecem bem o país. É que, nas duas vezes em que participaram do Paris-Dakar, tiveram de passar pelo Marrocos. ?É uma parada dura, indigesta, um grande desafio para o nosso carro?, diz Varela.