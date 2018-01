Rali: brasileiros em 15º no prólogo O piloto japonês Kenjiro Shinozuka e o navegador francês Thierry Zotti, com uma picape Nissan, venceram o prólogo do Rali Paris-Dacar, Rali Paris-Dacar, disputado hoje no Parque Chanot, em Marselha, na França. Eles completaram o circuito de um quilômetro em 1min43s73. Os franceses Stephane Peterhansel e Jean-Paul Cottret, com o novo Mitsubishi Pajero Evolution, ficaram em segundo, seguidos do atual campeão do Dacar, o japonês Hiroshi Masuoka e do alemão Andrea Schulz. Os brasileiros Klever Kolberg e Lourival Roldan, da equipe Petrobrás Lubrax, dirigindo um Mitsubishi Pajero Full, ficaram na 15.ª posição, com 1min56s04. Nas motos, o mais rápido foi o francês Cyril Despres, com uma KTM 660 (1m39s89). O espanhol Joan Roma ficou em segundo e o também francês Cyril Raynal aparece em terceiro. Jean Azevedo terminou na 20.ª posição (1m49s86). Depois do prólogo, os competidores seguiram para Narbonne, ainda na França. Tiveram de dirigir 290 quilômetros até a segunda cidade do Dacar 2003. Amanhã os pilotos farão uma etapa cronometrada em Castellon, na Espanha, com 43 quilômetros.