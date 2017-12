Rali: brasileiros já estão em Paris Os pilotos brasileiros desembarcaram nesta sexta-feira na França, onde a partir do dia 1º de janeiro começam a disputa do Rali Paris-Dacar. Jean Azevedo (motos), André Azevedo (caminhões), Klever Kolberg e Lourival Roldan (ambos nos carros), além dos mecânicos Geraldo Lima e Ronaldo Pinto, são os representantes do País na prova. Os brasileiros vão ficar até o dia 30 em Paris, preparando o material e se adaptando ao clima - no desembarque, encontraram um frio de 4 graus. Depois, seguem para a cidade de Clermont Ferrand, onde acontecerá a largada do rali. O Paris-Dacar termina em 18 de janeiro, depois de percorrer 11.092 quilômetros através de 7 países da Europa e África. A edição de 2004 conta com um número recorde de participantes: 607 no total.