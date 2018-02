Rali: brasileiros passam Natal no avião Enquanto muita gente celebra o Natal ao lado da família, a dupla brasileira formada pelo piloto Klever Kolberg e Lourival Roldan embarca na tarde deste sábado para Barcelona. Lá, no próximo dia 31 de dezembro, os dois largam para enfrentar os desafios dos 8.956 km de mais um Rally Paris-Dakar. "Este ano ainda conseguimos passar a noite do dia 24 no Brasil", comemora Kolberg, que participa da prova pela 18ª vez consecutiva. "Isto significa que há 18 anos meu Natal sempre precisa ser dividido entre família e a preparação para o Dakar", conta o piloto, que não poderá almoçar ao lado dos dois filhos no dia 25. "Infelizmente, vou estar na estrada, viajando de volta para São Paulo, para pegar o vôo." Lourival também não terá o natal dos seus sonhos. "É uma data muito emotiva, de unir a família", diz o navegador. "De repente, você precisa deixar o coração de lado, se despedir da mulher e dos filhos, pegar a mala e ir embora", conta o navegador que segue para seu terceiro rali nas areias africanas. Ano passado, o embarque da dupla também ocorreu no Natal. Klever e Lourival vão correr a bordo de um Mitsubishi Pajero Full 3.8 V6. Trata-se do melhor carro no Dakar depois dos utilizados pelas equipes de ponta. A expectativa da dupla é conseguir chegar entre os cinco primeiros. "Isto será uma vitória", diz Kolberg. O Rally Paris-Dakar 2005 terá início no dia 31 de dezembro com o prólogo em Barcelona e término no dia 16 de janeiro nas margens do Lago Rosa, em Dakar, no Senegal, após 8.956 quilômetros percorridos.