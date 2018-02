Rali: brasileiros treinam em Cabo Frio Os pilotos brasileiros que participarão do rali mais tradicional do mundo, o Dacar, realizam nesta quarta-feira o último treinamento no País, na dunas de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Jean Azevedo, competindo nas motos, Klever Kolberg e Lourival Roldan, nos carros, além de André Azevedo e Luiz Azevedo, nos caminhões, festejam na edição 2004/05 da prova a 18ª participação do Brasil. "Atingimos a maioridade e particularmente, nesse ano, estamos indo com as melhores condições técnicas e de equipamentos que já tivemos", disse Kolberg, que com o navegador Roldan terminou na 11ª colocação na última edição. A largada do Dacar ocorrerá em Barcelona, na Espanha, dia 31 e, nos 16 dias de prova, os pilotos percorrerão um total de 8.956 quilômetros. E para deixar "a flor da pele" os reflexos nas dunas, consideradas o trecho mais difícil da prova, os pilotos treinam nesta quarta em Cabo Frio, seguindo a mesma programação que realizaram em 2003. O piloto André Azevedo, que este ano terá por navegador o primo Luiz, ressaltou as dificuldades das dunas, um tipo de terreno decisivo no Dacar. Como não podem custear treinos na África, a exemplo dos pilotos favoritos, recorrem à solução nacional. "Os pilotos das equipes principais passam até 60 dias treinando na África. Como precisamos conter custos para aplicarmos nos equipamentos, realizamos este tipo de treino em Cabo Frio", disse André Azevedo, que além de Luiz, terá por companheiro o tcheco Mira Martinec. Já Jean Azevedo tentará se recuperar do 13º lugar obtido na última edição da prova. Na ocasião, o piloto foi prejudicado por seqüelas de uma operação no ombro, que limitou seu desempenho. A equipe brasileira, que é patrocinada pela Petrobrás Lubrax, viaja dia 25 para Barcelona.