Rali: brasileiros vencem 1º desafio Os pilotos brasileiros que estão disputando a 24ª edição do Rali Paris-Dacar superaram parte do grande desafio da prova este ano. A etapa tem aproximadamente 1.500 quilômetros, com intervalo de oito horas para descanso e manutenção. O primeiro trecho da chamada "maratona" ligou Ouarzazate e Tan-Tan, no Marrocos, e o ponto final de amanhã será em Zouaret, já na Mauritânia. Esta etapa é uma das mais temidas pelos competidores. Muitos vão ter que andar à noite, dependendo do horário de chegada de cada um. Mas não pense que oito horas de descanso são suficientes no acampamento do Paris-Dakar, principalmente durante o dia. É impossível dormir ou descansar tranquilamente. Há geradores de energia por todos os lados e o barulho é infernal. Sem contar os aviões da organização, que insistem em manter os motores ligados boa parte do tempo. Nas motos, o carioca Armando Pires, da equipe Drakar Normandia, foi o melhor colocado entre os colegas brasileiros hoje depois de garantir a 67a posição na classificação geral (14o na categoria Super Production mais de 400 cilindradas com uma KTM 660). Juca Bala, da Equipe BR Lubrax, ficou perto (73o na geral e nono na Super Production até 400 cilindradas com uma Honda Falcon Rally). Luiz Mingione, colega de Juca na mesma equipe, ao guidão de sua Honda Tornado Rally, ficou em 104o na geral, mas foi campeão na categoria para motos até 250 cilindradas. Luiz Azevedo, da CDI Competições, foi o 118o na geral e 19o entre as motos da categoria Super Production até 400 cilindradas. Klever Kolberg, nos carros, fez o terceiro melhor tempo na categoria Super Production diesel com um Mitsubishi Pajero Full (15o na geral). A primeira moto vai largar à 0h30 para um deslocamento de 353 quilômetros, depois mais 370 cronometrados e, por último, outro deslocamento de 16 quilômetros até Zouerat. O primeiro carro largará às 2h20 da manhã.