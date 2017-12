Rali: campeão mundial sai no domingo O Rali da Grã-Bretanha, de hoje a domingo, promete uma árdua disputa entre três pilotos pelo título da temporada: Colin McRae, escocês, Ford Focus, 42 pontos; Tommi Makinen, finlandês, Mitsubishi Lancer, 41 pontos e Richard Burns, inglês, Subaru Impreza, 40 pontos. Com chances aritméticas, mas possibilidades remotas, o espanhol Carlos Sainz, Ford Focus, 33 pontos, competirá torcendo pela quebra dos três primeiros colocados. A Peugeot, fora do título de pilotos, lidera o Mundial de Construtores e pode conquistar o bicampeonato. Leia mais no Jornal da Tarde