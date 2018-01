Rali chega à metade do percurso As equipes brasileiras que disputam o Paris-Dacar experimentaram, hoje, o dia mais cansativo da competição até agora, exatamente quando o raid atingiu a metade do percurso programado. Foram 567 quilômetros no total, entre Sabha e Zilla, no deserto da Líbia. Jean Azevedo, com moto KTM 660, terminou em terceiro na classificação geral, embora tivesse vencido na categoria Production, atrás apenas de dois bicampeões da prova, o francês Richard Sainct, vencedor, e o italiano Fabrizio Meoni. André Azevedo também concluiu a etapa em terceiro, com seu caminhão Tatra, ao lado dos tchecos Tomas Tomecek e Mira Martinec. Eles estão em terceiro na classificação acumulada. A vitória ficou com o líder entre os caminhões, o holandês Gerardus De Rooy, com DAF. A dupla brasileira Klever Kolberg e Lourival Roldan, de Mitsubishi Pajero Full, ficaram em 18.º na geral de carros e 4.º na categoria Super Production Diesel. Na acumulada, ocupam a 14.º posição. O veterano finlandês Ari Vatanen, quatro vezes campeão do Paris-Dacar, venceu a etapa.