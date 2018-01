Rali corrige tempo e Jean segue em 8º Depois de anunciar que Jean Azevedo tinha subido uma posição na classificação geral do Rali Dacar, com o 4º lugar na etapa desta quinta-feira, a organização da prova corrigiu os tempos e confirmou que o piloto brasileiro segue na 8ª colocação, a mesma do dia anterior. O líder das motos ainda é o espanhol Marc Coma. Entre os caminhões, o brasileiro André Azevedo completou a etapa desta quinta-feira em 4º lugar, mesma posição que ocupa na classificação geral. O líder continua sendo o russo Vladimir Chagin, apesar de mais uma vitória do holandês Hans Stacey. Nesta quinta-feira, os pilotos do Rali Dacar percorreram 872 quilômetros (trecho cronometrado de 368 quilômetros), de Bamako (Mali) até Labé (Guiné). E nesta sexta, na 13ª etapa, eles seguem para Tambacounda, no Senegal. Serão 567 km, com trecho cronometrado de 348 km. E a prova acaba no domingo.