Rali Dacar: Brasil é 6.º nos caminhões André Azevedo terminou em sexto lugar a terceira etapa do Rali Dacar, entre os caminhões, neste domingo, após percorrer 523 quilômetros desde Granada (Espanha) até Rabat (Marrocos). Apenas dez quilômetros foram cronometrados. André, juntamente com Luiz Azevedo (seu primo) e o checo Mira Martinec completaram o percurso em 10min27, 31 segundos atrás do líder Hans Bekx, da Holanda. Outro que segue em primeiro é o francês David Frétigné, que completou a 3ª etapa em 7min57 e lidera as motos com 12min08. Ele é seguido pelo compatriota Cyril Després, terceiro neste domingo, que está 11 segundos atrás. Jean Azevedo ficou em 28º lugar na etapa, 40 segundos atrás do líder. Ele está na 24ª colocação, 1min52 atrás de Frétigné. Nos carros, o novo líder é o britânico Colin McRae. Ele fez o tempo de 7min48 e acumula 12min22, após 14,6 quilômetros cronometrados. Com este resultado, ele superou o norte-americano Robby Gordon em um segundo na classificação geral. Gordon terminou a etapa em 5º lugar. O francês Stéphane Peterhansel, campeão em 2004, terminou em segundo, seguido pelo experiente finlandês Ari Vatanen. Klever Kolberg ficou em 21º na etapa e é o 26ª na geral Inédito - Nesta segunda-feira, os competidores percorrerão 666 quilômetros de Rabat até Agadir, em território marroquino. Serão 123 quilômetros cronometrados e 70% do traçado é inédito. » Leia mais sobre o rali Dacar