Rali Dacar chega à África As dificuldades do Rali Dacar começam verdadeiramente neste domingo com a disputa dos 573 quilômetros da terceira etapa, entre Granada (Espanha) e Rabat (Marrocos). Após enfrentarem por três dias o frio europeu, os competidores cruzam o estreito de Gibraltar e entram em território africano. Os pilotos vão realizar uma especial de 10 quilômetros em território militar próximo a Granada. No porto de Algeciras, os veículos embarcam para Marrocos. Após a travessia, os competidores trafegam por estradas de Tanger até Rabat. "Quero ir logo para o deserto, onde meu caminhão se sente em casa. Já deu para perceber o quanto ele é forte", afirmou André Azevedo, antes do início da etapa deste sábado - a mais longa do rali (919 quilômetros) - entre Barcelona e Granada, sul da Espanha. Os pilotos enfrentaram trechos de estradas de asfalto e não houve cronometragem. "Foi possível me familiarizar melhor com os comandos do carro", afirmou o piloto brasileiro Klever Kolberg. Neste sábado o piloto francês Denis Comte abandonou a competição, após seus documentos, dinheiro e cartões de crédito terem sido roubados da van da organização do rali, em Barcelona. Com isso, 229 motociclistas permanecem na disputa. Com o primeiro lugar na etapa inicial do rali, Robby Gordon entrou para a história como o primeiro piloto norte-americano a vencer no Dacar. Ele superou o favorito Hiroshi Masuoka, da Mitsubishi, por apenas dois segundos. Após as duas etapas na Espanha, o rali segue para Marrocos, onde os competidores vão permanecer três dias. Na Mauritânia, o Dacar permanecerá por mais seis etapas, até seguir para Mali. Antes de chegar a Dacar, capital senegalesa, dia 16, o rali terá mais duas etapas, fechando o percurso de 8.956 quilômetros. Ronaldinho - Quando a moto de Jean Azevedo subiu ao pódio e se preparou para a largada deste sábado, parte das 10 mil pessoas que estiveram na Plaza de España gritou o nome de Ronaldinho Gaúcho, astro da equipe do Barcelona. "Somos eternamente gratos a vocês, brasileiros, por terem nos dado o Ronaldinho", afirmou Javier Marilla, um dos mais eufóricos. » Leia mais sobre o rali Dacar