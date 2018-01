Rali Dacar encara etapa mais difícil A caravana do Rali Dacar enfrenta nesta segunda-feira a etapa mais difícil da competição nas areias de Atar, na Mauritânia. Depois da folga deste domingo, os pilotos vão encarar 499 quilômetros (483 cronometrados) da décima etapa, que tem a peculiaridade de contar com uma duna gigante, de 40 quilômetros de extensão. Será a semana decisiva do rali, marcado até agora por mais de 90 abandonos. Neste domingo os mecânicos assumiram o papel de protagonistas da mais famosa competição do gênero do mundo para reparar os defeitos acumulados nos carros, motos e caminhões durante as nove etapas disputadas até agora. Um mar de areia e diversas cordões de dunas complicam a vida dos competidores nesta segunda entre Erg e Beyed. Depois a situação fica mais tranqüila nos 200 quilômetros finais na região de Atar. O francês Stephan Peterhansel (Mitsubishi) largará como líder da geral de carros, seguido de seu compatriota Luc Alphand (Mitsubishi), ex-campeão da Copa do Mundo de esqui alpino e que venceu sábado sua primeira etapa do evento. Ele se consolidou na vice-liderança à frente da alemã Jutta Klenschmidt (Volkswagen). Nas motos, o italiano Fabrizio Meoni (KTM) recuperou a liderança da categoria, já que a punição de dez minutos imposta sábado ao piloto por irregularidades no cumprimento do percurso da nona etapa de 399 quilômetros foi reduzida para dois. O francês Cyril Despres (KTM) é o segundo colocado, seguido pelo espanhol Marc Coma (KTM). Nos caminhões, a liderança é dos russos Firdaus Kabirov, Aydar Belyaev e Andrey Mokeev, com a marca Kamaz. Em segundo estão os holandeses Hans Bekx, Edwin Willems e o belga Tonie Maessen, com um veiculo DAF, e em terceiro lugar figuram os japoneses da marca Hino, Yoshimasa Sugawara e Katsumi Hamura. Depois da difícil etapa desta segunda na região de Atar, o Rali Dacar 2005 enfrentará o último percurso na Mauritânia, terça-feira, que terá 656 quilômetros sobre areia muito suave, nas quais atravessará o oásis de Ksar El Bark. Logo após este percurso, serão disputadas outras cinco etapas, que transcorrerão entre Mali e Senegal, antes do fim do percurso final, no domingo, com a tradicional volta no Lago Rosa, que dará fim a 17 dias de travessia entre a Espanha e a África. » Leia mais sobre o rali Dacar