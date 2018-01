Rali Dacar: Jean é o 11º nas motos Nas motos, o brasileiro Jean Azevedo fechou a nona etapa (361 quilômetros de Tidjikja e Atar, na Mauritânia) do rali Paris-Dacar na décima posição. É 11º no geral. Hoje, venceu o espanhol Isidre Esteve Pujol. O líder no geral é o italiano Fabrizio Meoni. Nos carros, o francês Stéphane Peterhansel foi segundo (atrás do também francês Luc Alphand, ex-campeão de esqui) mas segue na liderança. Amanhã é folga e os competidores ficam em Atar, antes da última puxada até Dacar, no Senegal. » Leia mais sobre o rali Dacar