Rali Dacar registra a 1ª morte em 2006 O piloto australiano Andy Caldecott, de 31 anos, faleceu, nesta segunda-feira, ao sofrer uma queda de sua moto durante a realização da nona etapa do Rali Dacar entre as cidades de Nouakchott e Kiffa. A informação foi confirmada por Etienne Lavigne, diretor da competição. ?Nos avisaram do acidente e, em 20 minutos, o helicóptero aterrizou no local. Ele estava caído na areia, mas a morte aconteceu minutos depois?, disse Lavigne, que já comunicou o falecimento, o primeiro desta edição do rali, para a família do australiano. No ano passado, a competição registrou duas mortes - o espanhol Juan Manuel Pérez e o italiano Fabrizio Meoni.