Rali Dacar registra mais duas mortes O Rali Dacar 2005 registrou mais duas mortes nesta quinta-feira, elevando para quatro o número de óbitos desta edição do mais tradicional e perigoso rali do mundo. Dois motoristas belgas, não identificados mas que faziam parte da equipe de apoio do piloto belga René Delaby (KTM), foram atropelados por um caminhão próximo a Dacar, capital do Senegal. As vítimas teriam decidido continuar na prova mesmo com a desistência de Delaby, que abandonou a competição no último sábado, durante a nona etapa das motos, informou a agência de notícias Belga. Mais sete pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Na segunda-feira o piloto espanhol José Manuel Pérez morreu em decorrência de um acidente e no dia seguinte faleceu o bicampeão italiano Fabrizio Meoni, depois de sofrer uma queda e em seguida uma parada cardíaca. » Leia mais sobre o rali Dacar