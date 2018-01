Rali Dacar registra morte de campeão Campeão do Rali Dacar em 2001 e 2002, o italiano Fabrizio Meoni morreu nesta terça-feira durante a disputa da categoria motos do Rali Dacar 2005 ao sofrer uma parada cardíaca. Aos 47 anos, Meoni ocupava a segunda colocação na classificação geral e participava da 11ª etapa da prova, entre as cidades de Atar e Kiffa. Segundo os organizadores do rali, a equipe médica chegou de helicóptero ao local onde se encontrava Meoni, mas não obteve êxito na tentativa de reanimar o piloto. Na segunda-feira, o Rali Dacar 2005 registrou a primeira morte. O piloto espanhol José Manuel Pérez, de 41 anos, faleceu por conta de um acidente que sofreu na quinta-feira. » Leia mais sobre o rali Dacar