Rali Dacar tem dia de descanso amanhã Depois de oito etapas percorridas ? dos 9.043 quilômetros da prova, restam 4.095 ?, os pilotos do Rali Dacar terão folga neste domingo, em Nouakchott, capital da Mauritânia. A nona etapa terá largada na segunda-feira, com destino à cidade de Kiffa. Entre os carros, Klever Kolberg e seu navegador Eduardo Bampi completaram o percurso de 508 quilômetros, neste sábado, entre Atar e Nouakchott, na Mauritânia, em 18º lugar (6h57m28), e subiram mais posições na classificação geral: estão na 13ª colocação. O mais rápido do dia entre os carros foi o francês Thierry Magnaldi, marcando 5h00m56. Já a segunda colocação teve de ser dividida entre o atual campeão, o francês Stephan Petehansel, e o norte-americano Mark Miller, que marcaram o mesmo tempo: 5h07m48. Com o resultado, Peterhansel assume a liderança da classificação geral, apenas 32 segundos à frente de seu companheiro de equipe, o também francês Luc Alphand. Entre as motos, Jean Azevedo terminou na 10ª posição, após cumprir o percurso com o tempo de 6h09m47. Ele continua em 9º lugar na classificação geral. ?Ninguém gosta de perder tempo por causa da navegação, mas as referências na planilha eram poucas para uma navegação apenas com a bússola. Por isso, muitos pilotos se perderam?, revelou o brasileiro. Segundo o piloto, mais de 40 quilômetros separavam as indicações da planilha. ?Já teve Dacar que esta distância era de 300 quilômetros, mas tínhamos a seta do GPS para ajudar?, contou. O vencedor da etapa entre as motos foi o francês David Casteu ? ele completou o percurso em 5h55m55. Entre os caminhões, André Azevedo não teve bom dia no rali. Terminou com o 12º tempo, ao fazer 7h36m20. Assim, ele se mantém em 5º lugar na classificação geral. O vencedor foi o russo Firdaus Kabirov, que fez o tempo de 5h53m01 e encostou ainda mais no primeiro colocado na classificação geral, o seu compatriota Vladimir Chagin, que terminou a etapa em terceiro lugar, após ter perdido muito tempo parado na areia.