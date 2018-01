Rali Dacar tem recorde de inscritos A organização do tradicional Rali Dacar, que terá largada no dia 31 de dezembro - desta vez, em Lisboa, Portugal -, confirmou o número recorde de inscritos. Serão 748 veículos, com 240 motos, 188 carros e 80 caminhões, além de 240 veículos de assistência. O recorde anterior era da última edição da prova. Em 2005, foram 693 veículos. Mas apenas 216 conseguiram terminar todo o percurso, de 9.043 quilômetros.