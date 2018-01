Rali dará esmeraldas de prêmio Mais de 100 equipes disputam no próximo sábado o Rally do Tesouro, que distribuirá aos vencedores meio quilo de esmeraldas brutas, avaliado em 15 mil. A largada será em Campinas e os competidores terminarão a prova de regularidade na Praia de Maresias, em São Sebastião. No percurso, passarão por 21 cidades e quem se aproximar mais do tempo de 8h45min14 sairá com o troféu e as pedras. A inscrição custa R$ 100 por dupla e pode ser feita em Campinas, no restaurante Tony Roma?s, patrocinador do rali, ou pelo site www.salleseventos.com.br.