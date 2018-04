Rali de Regularidade terá campeão do NE Os campeões do Mitsubishi MotortSports Nordeste 2004, rali de Regularidade da Mitsubishi Motors, serão conhecidos sábado, depois da etapa de Natal, Rio Grande do Norte, a quarta e última do ano. A disputa pelo título, nesta quinta edição do campeonato na região, promete ser muito equilibrada, já que poucos pontos separam as duplas melhores colocadas, tanto na categoria Graduados como na Turismo. Na categoria Graduados, a liderança na classificação geral após três etapas é da dupla pernambucana João Bosco Almeida/Pedro Eurico Rego, com 39 pontos. Na Turismo, os líderes são Ricardo Rolim e Jean Paul Bernhardt (PB), também com 39 pontos. "Estamos muito esperançosos para essa última etapa do ano. Após três provas, somos líderes e temos nos preparado bastante para buscar um bom resultado em Natal, pensando na conquista do título. Em Fortaleza, esperávamos enfrentar dunas e elas não vieram. Agora, vamos ver como será a trilha. O equilíbrio entre os primeiros colocados é muito grande, aumentando a expectativa", observa João Bosco. Além das provas de regularidade, haverá também a disputa de mais uma competição do Mitsubishi Oudoor onde as equipes - cada uma formada por dois veículos - recebem, meia hora antes da largada, um mapa da região e as tarefas a serem cumpridas em cinco horas. Elas escolhem o caminho a ser percorrido e os obstáculos a serem superados. Ao longo de toda a disputa, passam por PCs (Postos de Controle), cada um valendo um determinado número de pontos. Vence a que somar mais pontos. As provas são isoladas e não há a disputa de um campeonato de outdoor.