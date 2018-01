Rali dos Sertões terá dia decisivo Os pilotos que brigam pela liderança no Rali Internacional dos Sertões - em Motos, Carros e Caminhões - têm nesta terça-feira um dia decisivo. E nem é somente pelo desafio do trecho, que vai de Carolina a Barra do Corda, no Maranhão. É também pela soma de resultados das especiais. Quem se der bem no percurso cronometrado, de 235 quilômetros, pode conquistar uma condição decisiva rumo ao título. A análise possui respaldo: é do idealizador das trilhas, o piracicabano Eduardo Sachs, e do diretor da Dunas Race, Marcos Ermírio de Moraes, que organiza a prova. Sem contar os pilotos. Isso tudo baseado no inusitado e no esperado grau de dificuldade. É que, segundo eles, a etapa é muito difícil e vai exigir técnica apurada. Além de ser completamente inédita na competição. Após completados 3289 quilômetros, desde a larga em Franca (SP), faltam 1961 quilômetros até Fortaleza. Amanhã, as equipes seguem para Teresina (PI). Aí, fica restando passar apenas pela cidade de Quixadá, antes de chegar na Capital do Ceará, sexta-feira. Considerando o mapa, a tese então se fortalece. Para conseguir estacionar em Barra do Corda, extrema atenção e habilidade vão ser necessários. O trecho, aposta-se, é semelhante ao da Serra da Canastra - considerando as diferenças de terreno. Na prática, depende de concentração e técnica para evitar quebras e perda de tempo. Mas, depois, vai predominar a velocidade já que grande parte das especiais será em estradas. Por isso a avaliação da importância do percurso desta terça. Fazer uma boa marca, chegar na frente, proporcionará uma vantagem importante. Cumprida essa determinação, apostam as equipes, é possível que a simples administração dessa diferença seja a estratégia ideal para garantir a vitória. RESULTADOS - Disputadas as oito primeiras etapas, o atual campeão na categoria Carros mantém o favoristimo. Edio Fuchter - e seu navegador Milton Pereira - estão com a Chevrolet na ponta da classificação geral. Guilherme Spinelli/Gilberto Barricatti, da Mitsubishi, aparecem na seqüência. Renê Frederico/Marcus Vinicius de Melo, outros que andam com uma Mitsubishi, são os terceiros colocados. Em Motos, o líder é Tiago Fantozzi, de 21 anos. Dizendo-se mais calmo, o piloto vem superando os experientes Juca Bala, Jean Azevedo e Paulo Marques, de Portugal. Alex Buchheim está na segunda posição. "Antes, eu só acelerava. Não queria saber de nada. Agora, não. Estou cauteloso e usando maior técnica", explicou Fantozzi, que já participou da prova em 1999 e 2000. E completou: "A liderança é uma coisa que eu sonhava, só que não esperava. Mas não posso vacilar. Qualquer bobeada é fatal."