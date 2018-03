Rali é uma luta contra o relógio O World Rally Champpionship (WRC) é organizado pela FIA. Começou em janeiro em Mônaco e só termina em novembro, na Austrália. Serão 16 etapas em quatro continentes. Seis equipes disputam o campeonato: Citröen, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Skoda e Subaru. A cada etapa, três dias são reservados para reconhecimento da pista, momento em que o navegador coleta dados sobre o terreno e define a melhor estratégia para a corrida. Um dia fica só para acerto dos carros e três de corrida propriamente dita. Normalmente cada fabricante inscreve dois e até três carros. Numa etapa como esta do México é possível se ter até 60 carros, já que também são disputadas as provas do Mundial de Juniores (carros menores, de menor potência e com pilotos jovens), provas do Mundial de Marcas e de veículos em série, modificados. Ao contrário das corridas convencionais, quando vence aquele que cruza primeiro a linha de chegada, o Mundial de Rally é, na verdade, uma luta do piloto contra o relógio. Os carros não competem diretamente entre sí. Cada um larga em intervalos de 1 a 2 minutos. Seus tempos são monitorados e ao final do evento, vence o que tiver feito o tempo menor. A pontuação é a mesma da Fórmula-1: 10 para o vencedor, 8 para o segundo colocado e assim por diante. Rebatizado de Rally Corona México, a organização da terceira etapa do Mundial mobilizou perto de 3 mil pessoas em Leon e região. Mais da metade envolvida em aspectos de segurança da corrida. São 1.500 comissários e fiscais, que estão em treinamento desde dezembro do ano passado. Outros 160 são responsáveis pelos postos de controle. Mais 600 policiais auxiliam na segurança; fazem o patrulhamento, monitoram o tráfego e o controle de expectadores. Sessenta e três médicos e auxiliares - mais de um por equipe - ficam permanentemente de plantão. Leon tem cerca de 1,2 milhão de habitantes. É a principal cidade do Estado de Guanajuato - que concentra uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas num raio de 400 quilômetros. A cidade de Guanajuato, fundada em 1.557 é de enorme importância histórica para os mexicanos. Foi alí que surgiu e se desenvolveu o principal movimento de libertação do país.