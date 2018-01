Rali: etapa de motos suspensa por luto A 12ª etapa de motos do Rali Dacar 2005 foi suspensa em razão da morte do piloto italiano Fabrizio Meoni, campeão nas edições de 2001 e 2002 do maior e mais tradicional rali do planeta. Segundo a organização da prova, o trecho desta quarta-feira entre Kiffa, na Mauritânia, e Bamako, no Mali, com 819 quilômetros de percurso, foi cancelado a pedidos dos próprios pilotos. Carros e caminhões seguem normalmente na prova. Meoni, de 47 anos, morreu na terça-feira após sofrer uma queda e um ataque cardíaco durante a 11ª etapa.