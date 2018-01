Rali: Fretigné vence penúltima etapa O francês David Fretigné, piloto da Yamaha, venceu neste sábado a penúltima etapa do Rali Dacar, 33 segundos à frente do espanhol Marc Coma (KTM), que está perto de ganhar a competição em sua cateoria. Fretigné percorreu os 254 quilômetros entre Tambacunda e Dacar em 3 horas, 16 minutos e 59 segundos. O francês Cyril Despres (KTM), principal adversário de Coma, chegou hoje mais de 42 minutos depois do espanhol, que praticamente fará um passeio de exibição pelo Lago Rosa. Fretigné e Coma foram praticamente os únicos pilotos que não se perderam antes de passar pelo primeiro posto de controle. A maioria dos outros pilotos pegou uma pista errada, dando uma volta que custou mais de 20 minutos a quase todos. O terceiro lugar geral continua com o italiano Giovanni Sala (KTM), mas o americano Chris Blais, seu companheiro na KTM, diminuiu hoje grande parte da vantagem que tinha, ficando a apenas sete minutos e meio do italiano. Os participantes disputarão amanhã a última etapa do rali, que percorrerá os arredores de Dacar e terá um total de 110 quilômetros, 31 deles especiais e com o tradicional desfile pelo Lago Rosa. Os brasileiros Jean Azevedo e Bernardo Bonjean, nas motos, Klever Kolberg e Eduardo Bampi, e Paulo Nobre e Adílson Teixeira, nos carros, abandonaram a competição. Classificação dos três primeiros nas motos, 14ª etapa: 1) David Fretigné (FRA-Yamaha) 3h16:59 2) Marc Coma (ESP-KTM) a 0:33 3) Gérard Farrés (ESP-Yamaha) a 16:59 Geral Motos: 1) Marc Coma (ESP-KTM) 55h:27:17 2) Cyril Despres (FRA-KTM) a 1h:13:29 3) Giovanni Sala (ITA-KTM) a 2h:29:48