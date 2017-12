Rali: homens deixaram de mimar Jutta Jutta Kleinschmidt seria a pessoa ideal para liderar uma ONG de defesa dos direitos femininos. No Brasil, para promover o lançamento de um rali virtual, a alemã que no início do ano tornou-se a primeira mulher a vencer o Paris-Dacar mostra que não está cansada de exaltar a importância de sua conquista. Para os jornalistas que compareceram à sua entrevista coletiva, ontem, Jutta falou da mudança de comportamento dos homens (a maioria no meio) quando começou a ganhar: "Eles costumam ajudar. Mas, quando você começa a ultrapassá-los, de repente param. Um provoca o outro dizendo ?ah, você foi ultrapassado por uma mulher?." Leia mais no Jornal da Tarde