Rali: inglesa sofre acidente de moto Menos de 24 horas depois da morte do navegador francês Bruno Cauvy, outro acidente sério agita o Rali Paris-Dacar. Neste domingo, a motociclista inglesa Patsy Quick sofreu séria lesão no baço após uma queda durante a etapa entre Saris (Libia) e Siwa (Egito). Segundo comunicado dos organizadores, ela deverá ser operada ainda neste domingo. Na etapa disputada hoje, o italiano Fabrizio Meoni foi o vencedor na categoria motos, seguido pelo francês Richard Sainct. O brasileiro Jean Azevedo, fez o sétimo melhor tempo. Na competição entre carros, vitória do francês Stephane Peterhansel.