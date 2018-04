Rali Mitsubishi: 5ª etapa em Curitiba O Mitsubishi MotorSports Sudeste terá a quinta etapa da temporada, neste sábado, na cidade de Curitiba, no Paraná. A prova, que deverá durar aproximadamente cinco horas de disputa, contará com cerca de 200 duplas divididas nas categorias Graduados e Turismo. As duplas cariocas lideram nas duas categorias. Thiago Rossato de Freitas e Lucas Magalhães estão em primeiro lugar entre os Graduados, com um total de 46 pontos. Na Turismo, os líderes são Marcus Rezende e Paulo Vera, com 33 pontos. Já a Mitsubishi Cup 2004, rali de Velocidade da Mitsubishi Motors, também chega a sua quinta etapa, neste sábado. No município de Palmeira, na Fazenda Santa Rita, a cerca de 60 quilômetros de Curitiba, serão realizadas, a partir das 8h30, as três baterias da prova, que reúne as categorias L200 R, L200 RS e TR4 R. O circuito terá cerca de 26 quilômetros, começando em uma estradinha viscinal, que alterna piso duro com um pouco de cascalho com areia, em um trecho de cerca de 10 quilômetros. Depois disso e até o final, os competidores estarão correndo dentro da fazenda, contornando pastos, plantações e erosões. Após o término da prova, eles seguem para Curitiba, onde será realizada a premiação aos melhores da etapa no Jockey Clube Na categoria L200 RS, a dupla Guilherme Spinelli/Marcelo Vivolo, bicampeã do Rally dos Sertões e campeã brasileira de rali cross-country, lidera a classificação geral com 113 pontos. Já na L200 R, a liderança é dos paranaenses Marcius Bertolli e Leandro Ferrarini, com 125 pontos. E na categoria TR4 R, Felipe Gianetti e Edu Sachs, de Piracicaba (SP), estão em primeiro, com 133 pontos.