Rali Mitsubishi chega à última etapa A quarta e última etapa do Mitsubishi Motorsports - maior rali de regularidade da América Latina - chega a Salvador, na Bahia, com quatros duplas disputando o título da competição na categoria Graduados. A dupla cearense Daniel Carvalho Mota e Stanger Welerson lidera a competição com dois pontos de vantagem sobre os também cearenses Armando Bispo da Cruz e Sólon Mendes da Fonseca. Assim, mesmo na ponta da tabela, Mota descarta seu favoritismo: "O campeonato está aberto. Não há estratégia em uma hora destas." Na categoria Turismo, os pernambucanos Wilson Rodrigues e Ednaldo Barros Jr. estão com as mãos na taça, já que têm sete pontos de vantagem sobre os alagoanos Fábio Farias Filho e Egar Palmeira.