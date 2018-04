Rali Mitsubishi: desafio é em Itaipava O desafio dos participantes - Graduados e Turismo - do Mitsubishi MotorSports Sudeste, rali de Regularidade da Mitsubishi Motors, neste sábado, é a serra da Mantiqueira, em Itaipava, no Estado do Rio de Janeiro. Será a quarta prova das sete previstas para temporada 2004, com mais de 200 duplas já inscritas. A largada será no Parque Municipal de Petrópolis, a partir das 8h30, e chegada, à tarde, no Parador Santarém. Após três etapas - Ribeirão Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte - a liderança na classificação geral entre os Graduados é da dupla mineira Fernando Souza/Ugo Bubani, com um total de 33 pontos. Na Turismo, Moises Costa e Ilvo Renato Mayer, de Santa Catarina, estão em primeiro lugar no Geral, com 30 pontos. E, também neste sábado, Itaipava recebe pela primeira vez a disputa do Mitsubishi Outdoor, prova de estratégia criada este ano pela marca, que permite aos competidores explorar novos lugares, despertando o espírito de aventura e o companheirismo, a bordo de um veículo 4x4. A quarta prova do ano do Mitsubishi Outdoor estará acontecendo paralelamente ao Mitsubishi MotorSports Sudeste, com largada e chegada no mesmo local.