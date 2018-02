Rali Mitsubishi: sábado, a 2ª etapa Pilotos e navegadores, com os veículos 4x4 da marca - os Mitsubishi Pajero e as L200 Cabine Dupla -, divididos nas categorias Graduados e Turismo, competem sábado em Salvador, na segunda etapa do Mitsubishi MotorSports Nordeste. A largada será às 8h30, no Aeroclube Plaza Show. É a segunda vez que a capital baiana recebe uma prova da categoria. E as duplas prometem repetir o equilíbrio da primeira prova do ano, que aconteceu no mês de abril, em Recife. No total, em sua quinta temporada na região, o campeonato terá quatro etapas, passando ainda por Fortaleza e Natal. Na abertura da edição 2004, as vitórias em Recife foram de uma dupla gaúcha - Alípio e Augusto Petzinger - na Graduados - e dos pernambucanos Ricardo da Fonte e Francisco Cerpa, na Turismo. "A primeira prova do ano foi muito competitiva, numa prévia de como deverá ser o rali ao longo de toda a temporada, até a última etapa, em Natal. Por isso, a expectativa é grande para a disputa em Salvador, que pelo segundo ano consecutivo integra o calendário do Mitsubishi MotorSports Nordeste", observa Roberto Gardano, gerente do Mitsubishi MotorSports. Após cerca de 5 horas de prova e aproximadamente 200 quilômetros de trilha em Salvador, as duplas estarão chegando à tarde na Pestana Bahia - Rio Vermelho. Lá acontecerá a premiação aos melhores da etapa - os cinco primeiros de cada categoria recebem troféus.